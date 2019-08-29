【街坊財爺】苑瓊丹笑稱被鄭則仕呃 ：要做佢繼母明顯細佢20年啦

苑瓊丹（苑仔）應鄭則仕（Kent哥）邀請，相隔3年後重返TVB拍攝《街坊財爺》，劇集於下星期一（7月2日）首播，苑仔亦相當落力宣傳這劇集。今天（29日）她接受《香港01》訪問直言這次遭到Kent哥欺騙：「劇裡面要我飾演佢阿媽，好明顯我細佢20年啦。其實我就係佢繼母，劇裡面又要當佢係仔咁樣，但我又心懷不軌，所以劇裡面成日設計佢。」

苑仔指這劇集會有很多搞笑場面出現。（梁碧玲攝）

Kent哥在訪問中大讚她是搞笑高手，這世上沒有第二個像苑瓊丹風格的人，所以在搞笑方面苑仔是獨樹一幟，苑仔回應表示：「如果唔想觀眾會覺得話『睇過啦，乜又係呢啲呀？』，而每一次遇到嘅對手都唔同，你都要去同對手夾呢方面點處理。其實我原本好擔心同邵美琪妹妹夾，因為佢不嬲做開花旦，拍喜劇怕佢會有少少唔知點做，點知我同佢最夾，大家剪完條片出嚟話妳哋節奏好啱，咁做到老學到老，係佢身上學咗好多，因為佢個人好簡單，好快進入狀態。」

苑仔笑言其實拍搞笑場面比起拍武打場面會更長時間。（梁碧玲攝）

苑仔表示不會抗拒接受學習新事物：「作為地球人我覺得地球每一日都有事要你去學習。其實依家開始係年輕人主導呢個演藝界，咁我哋遇到新對手都要同佢哋學習，新話題又需要學習。我哋呢啲叫做老前輩，真係需要打開自己心扉去學多少少事，接納更多，咁樣你先會有進步。譬如咁講，我係Kent哥身上會學著到配合，一件事嘅一百分唔係一個人，而係共同合作成果。另外就好似吳業坤（坤哥）咁，佢係一張白紙，我會成日整蠱佢，令到大家更容易投入氣氛，呢件都係一件好事，我真係每日都係到學習緊。」