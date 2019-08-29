驚傳梁凱寧投考警務督察　新聞小花私人FB回應傳聞

無綫新聞台近來備受公眾質疑新聞報導偏頗，有傳內部員工同樣不滿公司做法，爆發離職潮，一周內陸續有多名記者、主播辭職。昨日（29日）網絡驚傳其中一位女主播擬投考警務督察，雖然未有指名道姓，但矛頭直指梁凱寧。

梁凱寧早前辭職獲網民大讚，昨日卻傳出她投考見習督察。（新聞影片截圖）

8月中傳出梁凱寧遞信裸辭消息，獲網民大讚有良心，昨日有人在連登討論區開帖發文，標題「核爆真相- 某位自稱裸辭cctvb女主播考到警察幫辦」，內文指「發夢聽到，有人話佢食人血饅頭喎，講到自己離開好似好偉大咁」，由於文中暗示該位女主播接棒陳嘉倩主持《睇新聞·講英文》，相信是指梁凱寧。

有人在連登討論區發帖，指有TVB女主播考到警務督察，矛頭直指梁凱寧。（連登討論區截圖）

帖文引起網民熱烈討論，當中不乏質疑的聲音，要求大家Fact check（考證）。有網民留言指梁凱寧正在投考海關幫辦，發帖者則回覆：「收到風係pi（見習督察Probationary Inspector of Police），唔排除2（兩）邊考」；也有人表示她可能投考的是香港廉政公署社區關係處廉政主任，因為曾在考筆試時見到有個女生貌似梁凱寧。

梁凱寧在私人Facebook 闢謠，指自己沒有投考警務督察。（Facebook截圖）

謠言滿天飛，梁凱寧隨後在其私人Facebook發文澄清，「我無考警務督察，請勿散播謠言，說好的fact check呢？」直接否認相關傳聞。雖然梁凱寧已經出面闢謠，惟發帖者仍不斷「洗版」，堅稱梁凱寧有「Trump Card」（王牌），即使體力不合格也會取錄，又指她「點對得起浸大個朵」。網民隨即圍攻發帖者，指他抹黑梁凱寧，而且不只一次在討論區內發文造謠分化。