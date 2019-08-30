信19歲女兒遺傳父親基因　神級超長美腿引網友暴動　

就咁睇小丸子同信嘅背面，話係情侶都有人信。

台灣歌手「信」最近同埋女兒「小丸子」(原名：蘇婕)一齊拍攝內地真人騷《一路成長》，節目中，信提到因工作關係，故從未與女兒相處超過一星期以上，為此感到十分內疚。今年19歲嘅小丸子，係信與前女友張珏凰所生，有指當年二人為了事業而打算放棄小丸子，直到信媽媽表示「孩子生下來我養」，小丸子才得以出生。但對於小丸子嘅出生，信以及張珏凰都未曾主動公開，直到小丸子３歲時，張珏凰喺接受媒體訪問時先承認小丸子喺佢同信所生，並由男方所認養。喺小丸子的成長過程中，一直都由信媽媽照顧，所以她在節目中也表示「奶奶最懂自己」。

蘇婕今年19歲，擁有模特身高176公分，遺傳父親的優良基因。她在節目中笑言同信唔太熟。

隨著蘇家有女初長成，信近年不時都會上載小丸子照片，但太多以背面示人，直到2年前信喺台北小巨蛋舉行演唱會時，小丸以鋼琴為信伴奏，場面溫馨，而當時唔少人都大讚小丸子身材高䠷。估唔到兩年後，小丸子有如信所講「愈長愈高」，同身高191cm嘅信企埋一齊，一雙長腿異常吸晴。由於小丸子盡得父母真傳，為怕別人誤會係自己女友，信曾表示連出街都唔敢同小丸子拖手。

16歲時嘅小丸子。