許芷熒六位數金飾過大禮　好姐妹蔡思貝梁麗瑩分享喜悅

許芷熒8月初宣布同圈外男友結婚。（IG：whitney.hui）

香港係中西文化交匯嘅地方，大部分女仔夢想舉行西式婚禮，通常都會做足中式婚嫁禮儀，過大禮當然唔少得啦。2011年港姐季軍許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）8月初於網上宣布同圈外男友Alexander結婚，原來七月中已經完成過大禮，呢日就喺網上分享當日嘅靚相。

見到Whitney嘅過大禮物資非常大堆頭﹗（IG：whitney.hui）

見到Whitney著上火紅色吊帶裙，同大堆頭禮品合照，傳統上過大禮需要嘅海味籃、椰子籃、唐餅、木製禮金盒一應俱全，仲有男家送俾佢嘅巨型龍鳳鈪以及金鍊，以依家金價高達一萬六千五百蚊一両，Whitney嘅金飾起碼有六位數﹗

準新娘笑到四萬咁口。（IG：whitney.hui）

未婚夫當眾鍚鍚預演婚禮。（IG：whitney.hui）

佢哋亦無懼傳統禁忌，未婚夫不避嫌現身過大禮儀式，兼預演婚禮般不停鍚鍚，幸福洋溢，好友蔡思貝以及梁麗瑩都有出席分享喜悅。Whitney留言話：「過大禮﹗ Endless Kisses From Future Hubby ，感謝好友前來見證，分享喜悅。和媽媽逛商場時想找一條裙子過大禮， 我們走進去店舖就已經看中這條紅裙子。想當年我需要找一條裙子面試參選香港小姐，媽媽和我又是在這牌子店舖選中了當年去面試裙子的。我覺得自己和這個牌子很有緣分啊﹗」

許芷熒七月中進行過大禮儀式，好友們都有到場分享喜悅。（IG：whitney.hui）