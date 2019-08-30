馬詩慧爆老公王敏德特別生活習慣　囡囡王麗嘉：我自己都係咁！

日前（29/8）是香港名模馬詩慧（Janet）的生日，而她的囡囡王曼喜（Kayla）為慶祝媽媽生日，則在IG上分享了與媽媽共浴的性感照，惹來網上一番哄動。馬詩慧（Janet）與二女王麗嘉（Irisa）今日分別為時裝騷擔任指導以及Catwalk Model，她們接受《香港01》訪問時，Janet就表示昨日只與家人食了一個午飯慶祝：「世界和平，大家身體健康，希望每日都開心度過。」

馬詩慧（Janet）與二囡王麗嘉（Irisa）分別為時裝騷擔任指導以及Catwalk Model，Janet表示，為Irisa行Catwalk的「功力」評分的話，她有85分。（葉志明攝）

她續說：「因為佢哋知道我鍾意做Spa，佢哋都好鍾意做Spa，做Facial，其實我哋好多時都會一齊做呢啲活動，而咁啱嗰次冇人，所以我說提議一齊影張相。」會考慮下次全家人一齊影？「呢個機會就微啲，因此做Spa嘅地方通常會分男女，自己屋企個浴缸又未必有咁大，所以就爭啲。」平時在家中也是這麼坦蕩？她笑說：「身心都會係，就係平時我哋都會肉帛相見嗰隻，另外一隻就係，我哋都會肉帛啲咁講嘢，坦白啲，唔係點叫一家人呢？」



【多圖】網友經常認錯人 王曼喜教6個方法分辨佢同妹妹王麗嘉

大囡王曼喜（Kayla）與馬詩慧一起做Spa曷拍下的浸浴照。（IG@kaylaiw）

她又舉例說：「例如平時沖完涼出嚟，塊毛巾濕咗之類。」爸爸王敏德沖完涼會只着底褲？她笑言記者的想法實在太保守了：「有底褲嗰日就係好彩㗎啦，哈哈哈，有時要畀啲想像空間。」囡囡王曼喜（Kayla）和王麗嘉（Irisa）會介意嗎？Irisa回答：「唔會介意，唔會直望㗎嘛。」Janet：「行過之嘛，唔會望住㗎。」會不會投訴他？Janet：「唔需要㗎，係咪？。」Irisa：「唔介意，因為我自己都係咁！」

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王曼喜和王麗嘉的IG靚相：