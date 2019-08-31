郭采潔新造型大變樣？　網友直呼認唔到：怎麼像換了個人似的

台灣藝人郭采潔出道初期留有一頭清純的黑色長髮，但自從剪了短髮之後，在樣貌與時髦感方面都有所提升，人氣越來越高。

昨日（31日），郭采潔在IG上載了一張照片，相中的她留有一頭超短髮，穿着黑色印花襯衣，再化上煙熏妝與橙色胭脂，整個造型非常之Punk。不知道是否受拍照角度影響，郭采潔兩邊的臉頰較平時看上去瘦削不少，和以前有些差別。

郭采潔的這個新扮相令很多網友差點認不出，紛紛留言稱無法理解：「你的時尚我不懂」、「我差點以為是蘇見信」、「顯老」、「像被打」、「怎麼像換個人似的」等等，不過也有網友大讚「好看」、「Cool」、「喜歡」。

郭采潔的新造型令不少網友認不出。（Instagram@amberkuo2_019）

隨後，郭采潔又上載了另一張照片，依然是同樣的髮型，而妝容上有些改變。她卸掉了之前的煙熏妝，在兩邊的下眼瞼分別化上了一條粗壯的黑色眼線，換上條紋襯衣配上與之顏色相呼應的格仔西裝，率性十足。雖然依然有人不解，不過這張卻獲得很多網友稱讚：「不愧是郭采潔！」，也有網友猜測：「感覺最近因為做音樂有關的工作比較多，所以造型都走比較另類風格」。