橋本環奈自爆與小栗旬關係親密　曾連續三晚去男方家中過夜

日本當紅偶像橋本環奈14歲時在福岡進行表演，被粉絲拍下一張被稱為「奇蹟的一張」（奇跡の一枚）的照片並上載社交媒體，怎料因為太她可愛而被瘋狂轉載，一夜之間爆紅，及後有了「像天使」、「千年一遇美少女」等稱號，而她經紀公司的官方網站亦因瀏覽量太大而出現故障，知名度瞬間上升！橋本環奈後來轉型當演員，近年拍了《銀魂2》、《十二個想死的孩子》、《王者天下》等電影，戲約不斷。

被稱為「奇蹟的一張」（奇跡の一枚）的照片，照片中的橋本環奈穿着打歌服，加上清純的樣子很是可愛。（網絡圖片）

一直都走可愛路線的橋本環奈今年踏入20歲，參加日本綜藝節目《櫻井有吉的危險夜會》時就提到自己很喜歡喝啤酒，每天都會喝，過去曾經到德國出外景時從早喝到晚上店舖關門，更誇張的是：「一天只喝2杯就等於休肝日！」愛笑的她在喝醉的時候也不例外：「本來就會呵呵笑，喝醉了笑得更大，總之很活潑。」橋本環奈還在節目接受檢查，被查出低密度膽固醇的數值高達140，和中年男子的狀態一樣，而正常值則需要小於130mg/dl。她推測原因和睡眠不足，亂吃、愛喝酒有關。

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橋本環奈在演出《銀魂》系列電影時，與男主角小栗旬變得親近。她出席清談節目《A-studio》並擔任嘉賓時，就自爆上個月與小栗旬見了4至5次面，甚至還在小栗旬的寓所留宿了3晚，使其他人很是驚訝；但她強調小栗旬當時不在家，那3晚是與小栗旬的太太山田優及他們的小孩一同度過。