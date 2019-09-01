【8.31遊行】《警訊》女演員賴機説　痛心警方處理手法︰我心碎了

香港特區政府月前擬修訂《逃犯條例》而惹起市民不滿，引發連串的「反修例」行動，並向政府提出「五大訴求」，示威者抗爭至今依然持續，期間更與警方爆發多次流血衝突。昨晚太子地鐵站內，又發生了警方大型圍捕示威者事件，警察為追捕示威者更衝入列車車廂內作出攻擊，導致多人受傷浴血。

昨晚太子地鐵站內發生了警方大型圍捕示威者事件。(資料圖片)

有份演出《警訊》的模特兒賴機説 (April Lai) 昨晚於她的Facebook出post，大談自己對這次警方圍捕事件的感受。原來她已經為《警訊》演出了八年，也認識了很多警察朋友，可是當她再看那些拍攝時的舊照，不禁想哭了，同時也很感慨。她回想起以往見到警察為市民表演如何面對恐襲的情景：「個個都威風凜凜，自己還在幻想如果自己的小孩子長大後能成為警察，多麼的威風呢，畫面仍然歷歷在目。」

可是她昨晚卻看到了警察「無差別地打人，攻擊，拉人等等......每次看到這些畫面仍然不能接受，我最尊敬的警察竟然會做出這等行為，不為人民服務，卻成為暴政工具。」直言令她心碎了。網民都紛紛留言讚她勇敢，多謝她敢言發聲。

April演出《警訊》已經有八年。(April Lai FB圖片)

以下是April呢個FB post全文內容：

今天翻看自己Facebook專頁<警訊>的相簿, 回憶著這八年為「警訊」拍攝，雖然片酬不多，卻認識了很多警察朋友，而且覺得拍攝很有意義，能成為「警訊」的演員令我非常自豪。記得當時還是笑的......為何現在看到舊照片，就想哭了......

回到房間，看著家中飾櫃一直很珍視的警察模型微影車仔，非常感慨......

又想起年頭參加的「警民同樂日」，當時警察和市民一同玩遊戲，一同拍照，氣氛樂也融融。警察還為市民表演如何面對恐襲，個個都威風凜凜，自己還在幻想如果自己的小孩子長大後能成為警察，多麼的威風呢，畫面仍然歷歷在目。

當天看到的防恐演習，竟然在香港街頭差不多每天都發生，而且面對的不是什麼惡勢力，而是一班為自由而發聲，手無寸鐵，甚至跪地求饒的市民。無差別地打人，攻擊，拉人等等......每次看到這些畫面仍然不能接受，我最尊敬的警察竟然會做出這等行為，不為人民服務，卻成為暴政工具。我心碎了......

她還加了hashtag：#831 #香港警察 #警訊 #微影 #香港人加油 #為香港禱告 #WeLoveHongKong #HongKong #StandforHongKong #FightforFreedom

April見到這些警察模型很感慨。(April Lai FB圖片)

點擊下圖逐格睇April個FB原post，以及有關警方於太子站大圍捕嘅相：

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以下仲有April嘅靚相：