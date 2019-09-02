董敏莉愛女子子成廣告商竉兒：呢兩個月賺咗兩年學費

董敏莉不時於網上分享子子日常生活照（IG：monietung）

近年藝人唔再將家人收收埋埋，特別係生咗小朋友之後，日日都POST相開心SHARE，星二代都儲落唔少粉絲﹗董敏莉（Monie）囡囡子子樣兒精緻，眼大大面圓圓仲好鍾意笑，深得大家歡心，仲被廣告商睇中，同Monie母女檔拍廣告。

拍攝廣告當日，子子完全唔怕生保，鏡頭前笑得好開心

Monie就話子子盡得自己真傳，不停擺Pose甚有模特兒天份：「平時做野都會帶埋佢一齊，可能佢睇得多學識擺Pose，加上佢好多笑容，好似幾適合呢行！其實我都唔反對佢做童星，依家慢慢係客戶想搵佢，我掹車邊先有工開咋，呢兩個月都賺咗兩年學費喇！」

Monie笑言依家廣告商搵子子拍攝，自己掹車邊先有工開。

女大女世界，只係無諗過咁快，Monie笑言囡囡近日返學主動「撩男仔」：「佢一見男同學就好熱情，主動撩人玩，嚇到對方喊晒口！我都叫佢保持矜持，女仔要等男仔追先馨香。」早前拍攝ViuTv劇集上映在即，戲中更與梁漢文激吻：「依家梗係唔比囡囡睇啦，佢仲細個！費事佢以為Edmond係爸爸叫錯晒，搞到老公呷醋！大個同佢一齊睇番，當性教育之餘，比佢知道媽咪工作係咩！」

母女檔拍廣告相當溫馨

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