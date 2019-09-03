傳王敏奕曾國祥日本秘婚　拍拖六年被曾志偉認定新抱不二之選

拍拖6年以來王敏奕曾國祥都相當恩愛。（IG：lajah）

男女間嘅感情，從來不受年齡背景等限制，緣份話嚟就嚟。曾國祥同王敏奕（Venus）雖然年齡相差12年，但感情相當穩定，早已展開同居生活，不時於網上放閃，公認為圈中金童玉女，呢日更傳出二人喺日本秘密結婚﹗

佢地不時拍拖去旅行享受二人世界。（IG：lajah）

Venus同曾國祥拍拖6年感情穩定，當年更加係曾志偉親自牽紅線而拍拖，早已融入曾家，被志偉認定係未來新抱不二人選。佢哋不時去日本各地旅遊，呢日傳出秘密於日本結婚，不過兩位以及「老爺」曾志偉都未有接聽電話，有傳媒搵到曾國祥家姐曾寶儀，亦未有否認喜訊，只係表示等佢哋本人回覆會比較好。

女友新戲上映，曾國祥當然要力撐啦﹗（IG：lajah）

Venus早已融入曾家，被曾志偉視為新抱不二人選。（IG：lajah）

現年27歲嘅Venus已經入行13年，14歲入行做model，之後以演員身份為主，曾經喺紐約修讀電影及戲劇課程。2014年拍攝TVB劇集《女人俱樂部》成功入屋被封女神，但佢不怕男粉絲幻想破滅，自拍拖以來，一直大方於網上分享同曾國祥嘅生活點滴。雖然曾國祥曾表示自己是不婚主義，但遇上Venus後心態開始有改變，若然結婚傳聞屬實大家都會不感意外。

二人早已同居，若然今次結婚傳聞屬實，下次大家見到Venus可以大大聲叫「曾太」啦﹗（IG：wongmanyik）