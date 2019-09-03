【開心速遞】傻強喺西伯利亞回歸？　 池美麗透露最新拍攝情況

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》播出至今已有650多集，除了收視和口碑俱佳之外，劇中還有不少好受網民喜愛的角色，當中包括已於今年初突然被消失的傻強 (馮奕森 飾) 一角。傻強離開的時候就連跟大家講bye bye的機會都無，在他最尾出場的第505集入面仍然毫無先兆，到下一集就突然講述傻強已去西伯利亞留學了，完全是無聲無色地被Out走。對於傻強無得留低，網民都大表不捨和好掛住他，一直希望他能重返劇組。

成班一齊返學好開心。(IG@kikoleungyan圖片)

而日前在劇中飾演Anita的梁茵IG，以及飾演池美麗的鍾凱琪 (Kitty) 飾IG上，就分別post了幾張她們扮演學生的照片，這些照片中竟然還有傻強同樣以一身學生look示人，看來是拍攝時的花絮相，不禁令人聯想到他們是否在拍《開心速遞》，難道是傻強終於回歸劇組了？不過傻強個造型跟之前有不同，仍然戴住他標誌的黑色粗框眼鏡，但就不再是以往的冬菇頭髮型。而看見他將廁紙以麻繩掛在頸上，相信他依然是走搞笑路線的。梁茵還post了一張她與傻強在草地上野餐的相，感覺好sweet，好有校園戀愛feel。

Anita同傻強好有校園戀愛feel呀。(IG@kikoleungyan圖片)

另外，Kitty還於她的IG上留言表示：「連續兩日工作都好開心，青春回憶返晒嚟，估你唔到組合！」《香港01》電話訪問了Kitty問她傻強是否要回歸劇組，她說：「今次唔關《開心速遞》事，我哋係拍TVB網劇，係一部充滿正能量嘅校園劇嚟。大家都拍得好開心，好好玩。暫時未知幾時播出，淨係知道快將推出，我自己都好期待呀。我入咗公司十幾年一直都好恨演校園劇，到依家超齡喇，終於畀我恨到。」至於故事內容，她就不可以透露，叫大家拭目以待。

Kitty話佢恨滇校園劇恨咗十幾年喇。(IG@yukimi_chung圖片)

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