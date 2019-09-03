泳兒許靖韻撞樣似足餅印　接受挑戰55張相中搵出自己

圈中有唔少藝人明明無血緣關係，但偏偏生到餅印一樣，似足失散兄弟姐妹，古有鄭秀文楊千嬅，近年就有泳兒同許靖韻，仲要同公司經常一齊現身，一個唔留神都會認錯﹗呢日泳兒接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪，兼做個小測試睇下佢自己會唔會認錯。

泳兒接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪

節目中泳兒於55張師妹許靖韻照片中，要搵返自己出嚟，最終佢只係用咗3秒就輕鬆完成挑戰，佢笑言：「其實唔止同許靖韻似樣，我以前讀書嘅時候，好多人覺得我同一位同學個樣係似到會叫錯人！不過我又唔會尷尬，只係覺得好好笑，上帝應該做咗好多呢個樣，然後散播喺呢個世界！」

泳兒於55張師妹許靖韻照片中，要搵返自己出嚟

大家又搵唔搵到邊個係泳兒呢？

雖然人有相似，但泳兒嘅歌聲絕對係獨一無二，佢諗返起2016年舉行入行十周年演唱會後，經歷失聲長達一年幾，坦言失聲令事業陷入低潮：「嗰時心情都幾差，因為自己身體唔太好，亦都冇遇到一啲機會去開演唱會，所以我覺得有心無力，加上自己際遇，其實嗰時心情係屬於其中一個低谷！」

同門師姐妹其實真係好似樣（IG：vincychan ，angelachingwan）

回復狀態嘅泳兒，同很多歌手一樣希望踏上紅館開騷。當被問到現階段同髮型師男友Ziv拉埋天窗，還是登上紅館比較快，泳兒表示：「呢啲嘢就冇時間表嘅，我覺得如果你問埋Ziv嘅話，我覺得佢都會想我上紅館先！我都希望將我第一個紅館演唱會，交畀佢做我嘅髮型師！」