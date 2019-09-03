【多圖】鄭則仕最瘦只有140多磅　親爆當年突然暴肥原因

現年68歲的鄭則仕（Kent哥）相隔3年後重返TVB拍攝的新劇《街坊財爺》終於出街，劇迷又可以欣賞Kent哥精湛的演技。入行46年，Kent哥不但演技屬份量派，連體重一樣是重量級！最近TVB就公開Kent哥27歲時做的訪問，當中他更自爆暴肥原因，原來鄭則仕曾經都有努力瘦身！

Kent哥在1978年《K-100》中被主持韓馬利問到有沒有量過自己的體重時，他笑稱：「倒沒有，不過我想至少二百磅是跑不了。（為何會這樣胖的？）這很容易，只要你一段時間做健身運動後，再停下一段時間不做，自自然然就會胖了。我沒騙你，好像我以前一向有做健身運動，大慨140多磅。但當不做後，半年內胖了50多磅。」Kent哥曾經亦是140多磅瀟灑型男！

27歲時的Kent哥顯得相當成熟！（網上截圖）

凍齡！（網上截圖）

點撃下圖睇140多磅的Kent哥！

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其實Kent哥近年受糖尿病困擾，不但要定時覆診，在飲食方面都要有所節制，避免令血糖超標。體重曾經高達290多磅的Kent哥，曾在訪問中透露就話由上年開始已經減肥，在拍攝《荷里活有個大老千》之前成功減走廿磅，後來開工再瘦十磅。佢更坦言，自己四十幾歲先做老竇，不單止是一家之主，亦是經濟支柱，責任相當重大，因此把心一橫減肥，令自己身體健康。

Kent哥最肥試過290磅！（圖片來源：視覺中國）

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他更分享自己的減肥心得，他指首先將食量減至七成，50%是蔬菜、20%是碳水化合物、30%是白肉。其次要配合運動，他就靠打保齡球當運動，一星期打五日！