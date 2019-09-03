【12個夏天】連詩雅超貼地完勝陳家樂　一洗清白獲網民激讚

連詩雅（Shiga）自從去年由華納過檔星夢娛樂後，除了例牌為劇集唱主題曲外，亦先後拍攝新劇《致所有愛過的人》和《使徒行者3》，最近她與陳家樂一同有份擔任主持的旅遊節目《12個夏天》正在熱播，Shiga亦難得將私下真實及自然的一面呈現給觀眾，意外獲得網民激讚！

二人事前冇合作過，出發前都驚同對方夾唔嚟！（IG/@shi_ga）

Shiga出道以來極少拍攝旅遊節目，最經典的不得不提她在2016年與葉蘊儀去意大利為ViuTV拍攝旅遊節目《跟住矛盾去旅行》。當時節目出街後，Shiga劣評如潮，被批評說話中文夾雜英文，言行作狀，網民更由「abc港女」將她升呢為「終極港女」！相隔三年，Shiga在《12個夏天》中的表現，不單止一點「港女」架子都沒有，在節目中不但落手落腳收割昆布，餵飼鮑魚、親試牛飼料、主動夾食物給陳家樂，就連玩直立板運動受傷仍繼續堅持拍攝，相當專業！

節目當時受到不少熱議！（電視截圖）

Shiga受傷仍堅持拍攝！（電視截圖）

對此，有不少網民直認Shiga改觀更大讚她順眼了不少！Shiga接受《香港01》訪問時，被問到是否終於一洗清白時，她就笑稱：「我覺得咁樣講又好似有啲嚴重，每一個人都有過去，可能因為我係公眾人物所以所有事情都會被放大，但係我從來冇做過一啲傷天害理嘅事，而某些報道亦都未必100%係真，只係我哋做呢行，就預咗會變成娛樂焦點，難道每一次有新聞出嘅時候都能夠一一回應嗎？所以每一次我都只係抱住做好自己，時間會證明一切嘅心態，呢一次嘅節目亦都係，都只係一心想做好自己，做真正嘅自己，冇特別奢求觀眾會對我點樣，所以聽到有些人可能對我改觀都非常開心。

牛飼料都擺入口！（電視截圖）

家樂就唔敢食...（電視截圖）

點撃下圖重溫節目重溫！（Shiga真係好落力！）

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對於節目拍檔陳家樂一開始就毫不忌諱，稱聽說Shiga比較麻煩，所以要在行程正式開始前與她約法三章，更直言Shiga比較「港女」，所以比較害怕。Shiga就坦言：「老實講以前聽到呢啲說話我係真係會有少少唔開心，但係而家已經慣咗，我知道連詩雅呢個名係會聯想到好多唔同嘅新聞或者標籤，我改變唔到全世界點樣睇我，所以何必執着呢啲，只係做好自己希望世界可以慢慢容納我就心滿意足喇。」她亦大讚家樂個人好好，好細心，睇嘢好全面，而且都幾爽朗。

勁比心機做嘢！（IG/@shi_ga）

Shiga贏盡網友歡心！（IG/@shi_ga）

在節目中，Shiga就不時大騷白滑長腿，問到會不會有更多福利帶給觀眾時，她就笑稱：「我都係得咁多㗎渣，或者等我好好咁樣練吓條馬甲線先啦。」她亦指今次的拍攝好好玩：「其實又真係幾好玩同埋好深刻嘅體驗，每一個地方都有自己嘅故事自己嘅來源，拍旅遊節目最好嘅地方就係可以體驗到平時就咁去旅行唔會體驗嘅嘢，又可以學到嘢，擴闊視野，所以如果有機會我都想再參與。」

Shiga話要練吓條馬甲線！（IG/@shi_ga）

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