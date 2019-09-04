日本私生飯整容由醜女變美女迷倒偶像　連環與偶像發生超友誼關係

私生飯對於偶像的瘋狂程度絕非一舨粉絲可以比，他們對偶像的愛已經大到會跟蹤甚至闖進偶像的私人生活。日本有一名超迷戀HiHi Jets的女私生飯nemui，就因為生得醜樣被嫌棄兼且為了得到偶像的歡心而去整容。HiHi Jets是日本Johnny事務所旗下Johnny's junior的一隊人氣男子組合，現役的五位成員包括有橋本涼、井上瑞稀、猪狩蒼弥、髙橋優斗以及作間龍斗。而整容後她漂亮得有些似日本女團NMB48成員白間美瑠，更成功獲得偶像的垂青，更與其中兩名成員發生了親密關係，還post上網公開事件。

日本人氣男子組合HiHi Jets。(ig@HiHi Jets圖片)

這名HiHi Jets的日本女私生飯nemui樣子長得平平無奇毫不起眼，可是也因為她的長相，令她在追隨偶像的時候，被直接無視掉，傷盡她的心，令她決定去整容。未整容前她最愛的是作間龍斗，曾經在twitter上跟作間聊天，不過對方不太理會她。之後她去了整容變靚了，再出席偶像活動時，完全沒有人認得出是她。



她除了親近到作間龍斗，還成功埋到橋本涼身邊，有分別跟他們約會出去玩，更先後與兩人上床。事後她將床照放上社交網公開事件，並引起了網民的熱議，還登上了微博熱搜榜。網民都驚嘆她整容整得如此成功，又話：「即使是偶像也都會被美色所迷惑。」、「她為粉絲帶來希望啊」、「好勵志呀！」

nemui整容前後樣子對比。(微博圖片)

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以下仲有呢位私生飯整容後嘅靚相：