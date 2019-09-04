【開心速遞】鄺潔楹有咀咀戲份獻出螢幕初吻？　冧樣期待Geroge錫

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》就快有新CP誕生喇！鄺潔楹（Judy）飾演的大學校花Venus早前已經回歸了劇組，返來後即與池子孝（阮政峰飾）以及George（張明偉飾）相遇，並同時被他們兩人暗戀，發展成兩男爭一女的局面。上次他們這條線的劇情就講到他們在大學參加O-Camp時，身為組媽的Venus就被兩男以各種英雄救美式的方法追求，希望可以攻陷女神的芳心。不過Venus就未有作出任何選擇，一切都尚在好初期的階段。

Venus同George有咀咀場面。(電視截圖)

而今晚播出的一集，預告片中就出現了一幕Venus同George準備咀咀的鏡頭，Venus閉上雙眼一臉期待，並以極溫柔的聲線說出一句：「我諗呢，我已經有少少......」George則開心到反白眼，兩人發展得相當迅速，相信這亦只是George的幻想而已。他還明查暗訪想去找出Venus口中所說的「賤格情人」。Judy也有於她的IG post了一張她和George的合照來預告今晚劇情，相中Venus小鳥依人地倚偎在George身旁，枱上放着砌成心型的紅色蠟燭，彌漫住浪漫的氣氛。

Venus一臉期待等被錫。(電視截圖)

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