龔慈恩與丈夫早已分居　女兒林愷鈴：屋企雖然唔完美但非常幸福

今天（4日）爆出龔慈恩與長期身處在台灣的丈夫林煒離婚，事緣是有傳媒拍到林煒在街上與一名女子在街上親熱從而揭發原來龔慈恩跟他早已離婚。二人事後在社交平台上大方承認這事情。

Ashley首次出席香港大型時裝Show。（梁碧玲攝）

今天（4日）他們的女兒林愷鈴（Ashley）出席時裝Show活動便立即成為追訪對象，她接受《香港01》訪問時候回應父母離婚這件事情：「非常多謝大家關心，我都好想畀大家知道，我屋企雖然唔完美但係非常之幸福。咁我覺得佢兩個嘅事情由佢兩個講係會比較合適，我作為囡囡我可以講嘅只係佢哋非常錫我，我童年非常幸福快樂。屋企都好有溝通同共識，我會支持佢哋嘅決定，同埋希望佢哋會搵到幸福。」

Ashley指父母二人是和平離婚。（梁碧玲攝）

Ashley爸爸長期居住台灣，雖然父母二人離婚，但是並沒有影響父女關係，「我都會經常去台灣，不過爸爸亦成日嚟香港探我哋，會保持聯絡。（佢拍拖有介紹女朋友你識？）呢啲留返畀佢講，但我好希望爸爸開心。呢個年代拍拖其實係一件好普通嘅事情，佢哋係我細個俾咁多快樂我，我依家都希望佢哋快樂。」