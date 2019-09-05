日本國民老婆新垣結衣都崩壞？　「大媽照」曝光擊潰網友

日本女星新垣結衣樣貌甜美，氣質清新，深受粉絲喜愛，更因為大熱劇集《逃跑雖可恥但有用》獲封「國民老婆」，是不少人心目中的女神！不過日前她出席活動的現場照曝光後，令網友大崩潰，事關相中的結衣BB油光滿面，完全崩壞！

新垣結衣因為大熱劇集《逃跑雖可恥但有用》獲封「國民老婆」。（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣日前出席代言品牌活動，以一身白色連身裙亮相的她，將髮型梳成中分，兩邊頭髮撥到耳後，但未知是不是因為燈光或拍攝角度的問題，她的膚色看起來不如以往白滑，不止臉型圓潤了不少，更油光滿面，與過往清新自然的形象大不同，甚至有網友表示結衣BB同麵包超人撞樣，紛紛留言驚呼：「天啊這是誰」、「大媽你哪位？」、「妝髮都很失敗」。而在其他幾張現場照中，新垣結衣Keep住甜美笑容，皮膚亦白裏透紅，所以不少粉絲都力撐所謂「崩壞」的照片，只是燈光問題，女神本人依然完美。

新垣結衣日前出席代言品牌活動，現場照中的她油光滿面，掀起網民熱議。（IG@aragakiyui_fanspage）

而另外幾張照片中，新垣結衣依然仙氣十足！（IG@aragakiyui_fanspage）

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新垣結衣笑容治癒，人氣一直居高不下，是少數「男女通殺」的女星，更連續三年奪下「最想和她談戀愛的女藝人」排行榜冠軍！不過其實她今年已經31歲，膠原蛋白始終會流失，顏值不復以前也是很正常，但無論結衣BB變成點，相信一班粉絲都一樣會支持她！

新垣結衣笑容甜美，是不少人心目中的女神。（IG@aragakiyui_fanspage）

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