【後生仔傾吓偈】汪明荃從來唔上討論區：因為唔可以please所有嘢

汪明荃閃亮登場《後生仔傾吓偈》，佢一出場，就指正後生仔嘅懶音，搞到大家有啲緊張。

最新一集嘅《後生仔傾吓偈》請嚟「阿姐」汪明荃做嘉賓，面對住阿姐，一眾後生仔都明顯緊張得很，連自我介紹都講到口震震。曾經掀起「汪阿tag」熱潮嘅汪阿姐喺節目中，提到現今好多潮流資訊都係靠上網得知，又話做節目都令佢學識唔少嘢。「不過自己都無諗過要主持《娛樂大家》一個咁嘅節目，所以好緊張，因為唔係自己做開嘅嘢。」估唔到，原來汪阿姐都有緊張的時候。

仲即場重溫自己嘅熱咖啡造型。

被問到有無去討論區嘅習慣時，汪阿姐就話實在無咁多時間，並謂：「如果你唔了解，就無發言權。咁你討論咩？你根本唔清楚，因為你唔可以please所有嘢，做返自己就最穩陣。」阿姐又指出網民心意千變萬化，隨時今日愛到要生要死，但翌日就已經可以話唔鍾意，所以最緊要係做好本身。

汪明荃喺94年台慶上，性感大唱《熱咖啡》！真係可一不再可。佢話對黑絲係自己配襯，並表示「一定要著網襪先會好睇啲」

雖然阿姐無去討論區嘅習慣，但原來佢都知道有網民將佢過往嘅各個經典造型放咗上討論區，馮盈盈即場搵出《熱咖啡》舊照，阿姐睇到之後，竟然表示：「嗰時真係不知天高地厚，隻腳咁矮，竟然夠膽著網襪。」之後麥明詩問到曾經有否因為前衛打扮而有所保留，阿姐就話從來都無，並指電視尺度就算係暴露咗都唔好安全。