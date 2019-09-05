【她她她的少女時代】被揭暗撻池子孝兩年　林凱恩：經常約出嚟！

林凱恩最近在新劇《她她她的少女時代》飾演田蕊妮女兒晴晴而再次人氣急升。不過，人紅自然是非多，林凱恩近日除了被爆出與《愛‧回家之開心速遞》「池子孝」阮政峰秘戀兩年外，更指她入行曾在名人餐廳Sevva做過廚房打雜！

其實早在去年4月，二人已經傳出緋聞，當時阮政峰接受《香港01》訪問時雖然沒有親口承認拍拖，但就坦言林凱恩是他喜歡的類型，是理想女朋友。難道事隔多月後，二人的緋聞成真？林凱恩回應《香港01》時就直認：「同阮政峰都係好好嘅朋友，睇完之後都係得啖笑，多謝大家關心，現階段想專注事業上面，感情隨緣就OK。（如果政峰追你有冇機會？）莫道你在選擇人，人亦能選擇你。佢一個好好嘅前輩，大家一齊努力。始終感情方面都係想低調，所以唔會刻意公開。」

人氣急升！（IG/@iris_lammm）

二人絕少有單獨合照！（IG/@yuenchingfungofc）

但二人的影相風格都差唔多！（IG圖片）

被問到是否單身，林凱恩笑稱：「暫時仲未遇到合適嘅對象，擇偶條件，希望搵一個可以令自己安心同埋可以完全信任佢嘅人。（好姊妹郭嘉文會唔會都催你快啲拍拖？）話晒都係好姊妹當然係以我嘅開心為大前提。」

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至於自己入行前在名人餐廳Sevva做過廚房打雜，林凱恩亦直認不諱：「大概19歲，唔算幫補家計，只係想賺外快同媽咪去吓旅行。當時都有$55一個鐘，做左年幾度，最辛苦係要搬好重嘅碗碟，當練力。（自己係咪好捱得？）唔一定要捱得先可以做餐廳，努力唔係我自己講係人哋講。同埋每一種行業都有佢嘅樂趣，都有好多嘢值得學習，只要享受就唔覺得係辛苦。（有冇做過啲比餐廳更辛苦嘅工作？）冇一份工唔辛苦㗎。」

林凱恩一向以乖乖女形象示人。（IG@iris_lammm）

而一向愛鍚母親的她，除了代母參加《2015年度香港小姐競選》，一圓母親的選美夢外，她更希望為母親置業，相當孝順：「嚟緊嘅目標係可以有更加多突破同進步。至於買樓畀媽咪，我會努力朝着呢個方向進發，雖然仲有好大段路仍然需要努力但有志者事境成。」

母女勁FD！（IG/@iris_lammm）

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