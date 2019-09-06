【災難級造型】Red Velvet Seulgi單車褲上陣　Wendy被迫台上走光

自出道以來SM娛樂的造型師都一直是粉絲指定的攻擊目標，而Red Velvet的造型更是多次出事。近日5位成員出席一活動時，Wendy疑似因裙子太短而頻頻走光，令粉絲心痛又擔心。造型師再一次備受批評的同時，粉絲再把上月Seulgi單穿一條單車褲上陣的表演影片翻出。

自Red Velvet出道以來，奇怪和不適合的造型一直是粉絲間的話題，造型師多次被指不懂得把成員的優點突顯出來外，也不時因裙子過短而令成員在台上露出非常不自在的表情。其後公司似乎終於收到粉絲的投訴，《Red Flavor》打歌期間的舞台服都進步不少。可是近日造型師似乎又再一次打回原形，尤其在6月《Zimzalabim》宣傳期間，5人身穿的打歌服造型都讓粉絲摸不着頭腦。

Red Velvet的造型師最近又因Wendy（右一）裙子過短而被粉絲鬧爆。（OSEN）

《Zimzalabim》打歌服一覽：

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近日Red Velvet在仁川出席一公開活動時，身穿深綠色短裙的Wendy多次因裙子過短而在台上走光。雖然Wendy有做足防走光措施，可是一直露出黑色打底褲的畫面相當不美觀亦令粉絲氣憤。由於女團經常要在台上做大動作的舞步動作，所以造型師多數會準備與短裙同一顏色或花紋的打底褲，不會做成疑似走光的尷尬情況。其後更有粉絲翻出上月的影片，發現造型師安排Seulgi只穿一條全黑色單車褲上台。雖然單車褲的貼出設計完美曬出Seulgi的好身材，但就被批評配搭讓觀眾覺得非常尷尬。

雖然Seulgi身材非常纖細，但單車褲未免過份尷尬。（UGinong）

回顧Red Velvet「災難級」造型：