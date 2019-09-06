關智斌處男Show獲張敬軒任調音師：好感激佢調完天后再嚟幫我搞

關智斌（Kenny）周四（5日）出席時尚品牌活動，提到最近正密鑼緊鼓地籌備個人紅館處男Show——《Kenny is Born關智斌演唱會》：「因為都差唔多得返一個禮拜，所有嘢都進入咗大直路嘅階段，中間雖然有需要協調嘅地方，但係好彩我身邊有班好專業嘅團隊，所有嘢都幫我解決咗，等我可以好專心咁做好個Show！」

Kenny下星期五、六（13、14日）將第一次在紅館舉行個人演唱會。（梁碧玲攝）

Kenny為了演唱會花了不少時間在排練舞蹈、唱歌、記歌詞上：「原來一晚要記咁多首歌嘅歌詞，都真係唔係一件容易嘅事。」Kenny日前有在個人社交媒體詢問歌迷對歌單的意見，問到會否選擇唱多點Sidetrack，Kenny就說：「我唔知Sidetrack嘅定義係咩，因為我未開過Show。我第一次開個人嘅Show，我唔知歌迷會對咩歌特別有反應，所以有喺社交平台收集咗啲意見，從而排咗個歌單。」Kenny又特別重視歌迷的意見：「因為今次係fans幫我集氣，開呢個演唱會都係for呢班咁好嘅fans！」

因為Kenny一直都有堅持健身的習慣，所以並沒有特意花太多時間在訓練身材上。（梁碧玲攝）

張敬軒早前接受媒體訪問，說到將會為Kenny的首個演唱會當調音師，Kenny就笑說：「我梗係接受佢嘅好意啦！我好多謝添！咁專業嘅調音師，為我嘅處男Show去調音，之前佢調容祖兒都調咗十幾晚，所以佢調完天后再過嚟幫我搞個Show，我好感激！」張敬軒日前又透露二人將會在當天帶來驚喜的舞台，問到會否事先透露一點Hint予歌迷，Kenny就說：「入嚟睇啦！個個都唔講，唔話畀你哋知！」最後更搞爛Gag：「Hint係有Hins過嚟！」