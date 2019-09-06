【女兒們的戀愛2】陳喬恩約會對象被嫌醜　連陳爸爸都唔滿意

現年40歲的台灣女星陳喬恩，感情狀態一直深受外界關注，近來她就獲邀上綜藝節目《女兒們的戀愛》第二季，讓粉絲非常期待她約會的新對象。在最新一集中，她所配對的男嘉賓亦首度曝光，可是因為長相平平卻慘遭陳喬恩爸爸嫌棄，就連廣大網友都對該男嘉賓的顏值吐槽，在網上引起一片討論。

陳喬恩參加配對真人騷，令粉絲非常期待。（微博圖片）

在未見男嘉賓之前陳喬恩滿心期待，並大方地講出擇偶的條件類型，希望另一半是圈外人並喜歡動物：「我喜歡看起來成績很好的，他看起來乖乖的，我可以在她身上學到東西的。我覺得有沒有經濟能力很強是一回事，但是你要對自己有要求，那個男生不喜歡狗我也不行。」

當到正式約會的一天，二人就相約在美術館見面，該男嘉賓亦一早在該地方等候，他回眸一笑見到陳喬恩亦主動上前打招呼，非常自然地開始談天說地。當畫面已經公開該男嘉賓的樣貌時，在室內觀察女兒一舉一動的陳爸爸就被問到對男嘉賓感覺或長相如何時，沒想到陳爸爸就二話不說：「我覺得小孩子會不喜歡。」連在旁同陳喬恩認識的另一位爸爸就非常贊同陳爸爸這一點，皆因他指出陳喬恩是比較喜歡靚仔。

二人在美術館約會。（《女兒們的戀愛》截圖）

陳爸爸似乎不太喜歡男嘉賓長相。（女兒們的戀愛截圖）

雖然陳喬恩是喜歡靚仔型男士，不過見她同男嘉賓相處得非常自然又開心。二人一路從美術館講到上車去別處玩VR，整個過程非常愉快。該男嘉賓叫曾偉昌是馬來西亞人，從事健康食品研發。

其實曾偉昌身材高大整個人散發出健康氣息，可是網友就對他的長相不停進行攻擊。認為他的顏值實在一言難盡，不明白為何節目組要找他配對陳喬恩，大家紛紛留言：「長得不好看」﹑「顏值不行看的我都受不了」﹑「確實是不太及格」等，認為其他配對的都是靚仔，實在太對不起陳喬恩。不過有網友就為曾偉昌發聲，表示他只是笑的時候牙齦比較不好看而已，其他方面都還可以，認為順眼最重要。

曾偉昌是馬來西亞人，從事健康食品研發。（《女兒們的戀愛》截圖）