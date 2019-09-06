譚詠麟廣告Facebook無限洗版　網友崩潰：到底畀咗幾多錢

一個藝人廣告愈多曝光率愈高，通常代表愈紅，不過凡事總有例外。大部分香港網友呢兩日上Facebook，應該都發現不停見到譚校長，幾乎每隔三個post見一次，簡直好似「譚詠麟鏈」，即使不停report都好似野火燒不盡咁，簡直好似新一代都市傳說。

呢幾日一開FB就見到譚詠麟。（Facebook圖片）

唔係豪宅就私人飛機。（Facebook圖片）

睇返呢類廣告，都會有譚校長大大個嘜頭，加豪宅或私人飛機或名車嘅相，再唔係就拎住一張好多個零嘅支票，但好明顯係Key上去嘅，文字都係講「譚詠麟的投資心得」，繁體字同簡體字都有。如果Click入相關廣告，都係關於比特幣（Bitcoin），仲有部分用上譚校長接受ViuTV主持羅沛琪訪問嘅相片，以增加可信性。

洗版洗成咁，點止專家無語，網友都好無語。（Facebook圖片）

其實譚校長所屬公司喺8月已經出過聲明，表示已經備案並保留法律追訴權利，沉寂一排又再湧現，而且見一個Report一個，依舊不停見到唔同專頁推出嘅譚校長廣告，呢啲專頁大多係開咗冇幾耐以及只有幾十Fans。網友都好崩潰咁問「到底畀咗幾多錢同時間先可以洗版洗到咁？」