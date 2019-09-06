【早霸王】男聽眾誠信破產點收科？森美：我真係有啲替你擔心

男聽眾雖然曾向現任女友提及過自己曾經離婚，但就一直隱瞞離婚原因……

又到周五限定嘅「你知道唔知道有人掛住你」時間，男聽眾阿Car想藉節目同女友認錯兼道歉，他表示女友因為要考會計試，於是主動提出幫手整理歷年嘅試題同答案，等對方易於溫習，之不過，由於時間安排失檔，呢份貼心試題，最終都未能如時交到女友手上。「如果我肯主動同佢溝通，可能就算遲咗佢都會接受，但我就係無。」



森美今集都好盡力幫男聽眾,可惜嘅係無人聽電話。

就咁聽，其實都唔算大件事，如果女友咁都嬲的話，絕對可列入港女系列。係森美追問之下，阿Car透露自己曾經離過婚，但原來佢從未同女友交代過離婚原因係因為有外遇……「同埋而家我哋一個香港、一個澳門，周末先會見到面，信心同信任都好緊要，所以應承佢嘅嘢都要做到。」男聽眾講完呢句，連主持人Marco都忍唔住話：「咁點解唔見你準時整理好份試題比佢？」森美接著表示：「女仔角度，一次不忠百次不用」真係好一針見血。

男聽眾話平時同女友開facetime雖然可能係各自做自己嘢，但就從未試過女友唔應機。

見到男聽眾真人想道歉，森美都好認真咁教路，「你話佢知隱瞞係因為覺得太錯同埋羞恥，唔係有心想欺騙。」不過，當聽到阿Car表示女友呢幾日連訊息、facetime都無應機時，森美都不禁表示：「我真係有啲替你擔心。」阿Car指女友係《早霸王》忠實粉絲，所以相信對方都有聽直播。但又或者可能係聽到直播嘅原因，所以森美一連打咗兩次電話，阿Car女友都無聽電話，睇嚟真係嬲得幾緊要……