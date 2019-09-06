【12個夏天】張曦雯羅天宇近距離接觸獵豹有代價　課金幫手執便便

南非有唔少動物園可以讓遊客近距離接觸動物，雖然有管理員陪同，但不時都有意外發生。（影片截圖）

《12個夏天》最後一站去到南非，節目中，張曦雯同羅天宇先後去到睇河馬、獅子、長頸鹿，昨晚（5日)一集，二人更近距離接觸瀕臨絕種嘅獵豹，仲做埋義工幫手執屎、清理獵豹嘅巢穴，而呢個行程，對於充滿愛心又非常鍾意動物嘅張曦雯嚟講，連佢自己都話係行程中「最期待」。



張曦雯同羅天宇執屎執得好開心。（影片截圖）

其實對於熱愛野生動物的人來說，南非確係義工旅遊熱點，就以張曦雯同羅天宇揀選嘅Ashia Cheetah Sanctuary為例，距離開普敦45分鐘車程左右。遊客除可以付費近距離接觸獵豹之外，亦可以好似張曦雯咁做義工，但原來做義工，一樣都係付費－－1000南非蘭特(約68美金)。

終於可以同獵豹合照。

話明做義工，當然唔係玩玩下，早上6點就要開工，除準備獵豹嘅食物、餵食之外，仲會學習點同交流，全程需時約12小時。對比起同場嘅其他近距離接觸獵豹活動：Meet A Cheetah（見面會）一小時收費約43美元、Weekly Cheetah Runs（睇住佢跑）收費約23美元，做義工似乎較為抵玩同有義意。不過，單睇羅天宇喺獵豹巢穴清理大小異便後，個樣好似就快缺氧咁，呢份工似乎都唔易做。

Ashia Cheetah Sanctuary提供埋住宿，套房費用一晚約為170美元。（網上截圖）

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