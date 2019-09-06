馮盈盈用三星期改善懶音：而家信心大增仲可以反批男友錯處

FYY一直尋求改善懶音方法。

經常遭網民狠批有懶音嘅馮盈盈(FYY），今日喺IG上載一張改善懶音嘅課程講義，並表示：「多謝羅山先生悉心教導， 讓我重新認識廣東話，，我會繼續多加練習，希望能讓大家見到我的進步。」現為區議員嘅羅山，曾係資深播音員，今年4月作客《後生仔傾吓偈》時，他直指FYY絕對係懶音最佳示範人選，可想而知FYY懶音有幾嚴重。



FYY曾獲羅山封為「示範懶音最佳人選」

經常遭網民狠批有懶音嘅馮盈盈(FYY），今日喺IG上載一張改善懶音嘅課程講義，並表示：「多謝羅山先生悉心教導， 讓我重新認識廣東話，，我會繼續多加練習，希望能讓大家見到我的進步。」現為區議員嘅羅山，曾係資深播音員，今年4月作客《後生仔傾吓偈》時，他直指FYY絕對係懶音最佳示範人選，可想而知FYY懶音有幾嚴重。



當初喺節目，FYY就因為讀出圖中嘅「懶音讀稿(一）」而成為懶音最佳人選。不過而家佢就可以輕鬆兼完美地準確讀出。至於懶音讀稿(二），她笑言：「羅山話如果可以讀啱晒的話，可能開班教人」

FYY表示一直都知自己有懶音問題，但一直搵唔到解決辦法。「身邊朋友叫我讀報紙去糾正，但其實有時根本都唔知自己錯喺邊，所以呢個方法只會認真地讀錯，因為廣東話唔似有英文或者普通話咁有拼音可以跟住。好多音都係人云亦云，就算朋友知道我錯，又講唔出我點錯，但羅山可以好明確咁指出我點解會讀錯。」上完三星期課程之後，FYY坦言信心大增，並謂平日男友寶寶經幫批評她有懶音，如今終於可以返指責對方，非常厲害。

FYY接受訪問時，發音明顯有好大進步，她透露今次連九聲都學埋。

羅山成功助FYY改善懶音。