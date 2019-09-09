【港姐2019】黑馬高妹楊詠彤十強止步　同陳曉華私底下勁FD冇幫助

23歲的楊詠彤（Katy）雖然不是賽前的大熱門，但一直被視為黑馬份子，擁有5呎7寸身高的她可說有天然優勢，可惜最終十強止步。

楊詠彤同樣也曾為模特兒，不過早前已宣布與其公司已完約，擺明舖晒路入TVB！Katy在城大犯罪學畢業，擁有43寸長腿的她十分有鄰家女孩的感覺，真的跟上年冠軍陳曉華十分相似！

楊詠彤嘅長腿真係好吸晴！（IG@楊詠彤）

+ 9 + 8 + 7

其實她跟陳曉華的確很有淵源，除了身高和予人的感覺之外，原來她們兩人在私底下更是好朋友，曾經一同外遊，難怪楊詠彤信心滿滿，因為有個冠軍朋友教路！

幾好朋友！（IG@ 陳曉華）

女人高，其實還有一個問題，就是選男朋友時難免會有一個高度的考量，Katy曾在接受《香港01》訪問時，笑指高度有時候都是一個障礙：「因為每次買褲嘅時候，長度都會唔啱身，揀男友仲更加難，咁所以宜家都仲係單身，過往男朋友都有180cm以上，三次戀愛中，都未試過同矮過自己嘅男仔拍過拖，但如果男方矮過自己，好似王祖籃咁有才華，我諗我都會考慮同佢發展，不過有時候，咁高都會有佢嘅優勢，好處就係搭地鐵時，在人多擠迫嘅時候，可以呼吸新鮮空氣。」