【港姐2019】眾女星盛裝打扮行紅地氈　劉佩玥大Deep V超搶鏡

全城矚目的選美盛事《2019香港小姐競選》今晚（8日）舉行，今年TVB搞搞新意思，邀請了全台200位藝員擔任嘉賓評判，票選出今屆香港小姐的冠、亞、季軍。一眾女藝人盛裝打扮亮相紅地氈，務求展現出最靚的一面，一爭高下！

劉佩玥以黑色大Deep V晚裝上陣，超級性感！（梁碧玲攝）

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高海寧大露背！（梁碧玲攝）

當中不少女星都選擇Deep V晚裝亮相，包括劉佩玥（Moon）、高海寧、陳煒、陳庭欣、張寶兒等，大展性感一面！高Ling以一身藍色Bling Bling晚裝亮相，一轉身更大騷白滑玉背，不過最吸睛的還是她完美的S型身段！而阿Moon就大Deep V到肚臍，胸前只有一層薄紗，下半身更盡騷一雙長腿，一出場即刻令閃光燈閃個不停！

陳煒狀態都非常Fit！（梁碧玲攝）

蔡思貝行仙氣路線！（梁碧玲攝）

張寶兒亦難得展現豐滿身材！（梁碧玲攝）

麥明詩、馮盈盈分別以紅色和紫色Tube Dress上陣，高貴大方。一向走性感路線的張秀文、胡美貽、何泳芍等谷胸上陣，相當吸睛！而蔡思貝、連詩雅、傅嘉莉、岑杏賢等就選擇行仙氣女神的路線，舉手投足都備受矚目！

馮盈盈以紫色Tube Dress亮相，高貴優雅。（葉志明攝）

麥明詩就以紅色晚上亮相，大騷香肩。（葉志明攝）

張秀文貫徹以往形象，絕對是數一數二的性感！（梁碧玲攝）

胡美貽谷胸上陣，相當吸睛！（葉志明攝）

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