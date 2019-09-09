【港姐2019】傳楊詠彤當前男友提款機　找卡數兼幫家人交埋租 ？

《香港小姐競選2019》終於都在昨日（8日）正式圓滿結束，冠、亞、季軍分別由黃嘉雯、王菲以及古佩玲奪得，而報稱現職模特兒、今屆決賽中最高的大熱之一楊詠彤（Katy）則五強不入。豈料競選結束還不夠24小時，即有傳媒爆料指Katy在參選前和有米圈外男友Vincent分手，更傳她在拍拖期間更當對方是人肉提款機。

【港姐2019】7號楊詠彤唔介意男人窮 拍拖經濟獨立：可以養埋佢

該報道指她與前男友在5月左右分手。（Instagram@katy.wt）

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拜金傳聞

該報道指，23歲的Katy在參選前是一名模特兒，收入不錯，但卻是「月光族」，還要求Vincent每個月都替自己找卡數，又要求出街時由男方付費，兼定期收名牌禮物，Katy更曾要求Vincent替自己的家人交租。另一方面，該報道又指Katy曾在馬會兼職當Racing Angel負責舉牌，藉此可以向有錢人埋身，亦曾與女性朋友一起結伴出席「Uncle飯局」找便宜。

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男友係生意人

報道中指出，Vincent家底並不算豐厚，父親是一名小學校長，而母親則是一位資深社工，曾於2016年獲特梁振英頒發獎狀，不過Vincent則身兼多項生意，例如畫室、室內設計公司，他亦有份投資蘭桂芳其中一間酒吧。其個人Instagram還不時會分享與圈中人的合照，約兩個月前，他在亞洲國際博覽館舉辦慈善畫展，李家誠和太太徐子淇都有捧場。

《香港01》記者曾向兩位查詢，暫時未有回覆。