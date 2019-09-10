早算出梁靜茹錯嫁婚姻而非愛情　台神明代言人教你分清6種緣份

情歌天后梁靜茹在日前新專輯分享會演唱歌曲〈慢冷〉時突然淚崩，表示與老公趙元同已簽完離婚協議書，只剩程序尚未辦理完畢，結束9年婚姻，孩子會共同撫養。台灣「神明代言人」沈嶸先前曾通靈發現梁靜茹嫁錯人，預言她會毅然割捨婚姻。沈嶸繼續觀察，直言現在梁靜茹對愛情還是充滿希望，決定下一次一定要「嫁給愛情」。

梁靜茹在日前新專輯分享會中突然淚崩，一度中止演出。隨後承認與老公趙元同的九年婚姻劃上句號，令人心酸▼

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沈嶸通靈梁靜茹早在2010年結婚的時候，就知道趙元同不是對的人，卻覺得自己年紀差不多了，需要步入婚姻建立自己的家庭，所以在趙元同浪漫求婚後點頭下嫁。梁靜茹當時是「嫁給婚姻而非嫁給愛情」，沈嶸感嘆：「為結婚而結婚就是錯誤的步驟。」

梁靜茹這段婚姻讓她無比痛苦，失望還不足以形容，而是「哀莫大於心死」，不想再面對婚姻中不堪的過程，也不想要再提，只想要讓整個事件過去就好。沈嶸發現梁靜茹認為趙元同「對不起自己」，也認清自己嫁錯人了，覺得自己唱了這麼多首情歌，最終也沒有得到真愛，內心百感交集。

沈嶸通靈梁靜茹早在2010年結婚的時候，就知道趙元同不是對的人，礙於年齡才下嫁（視覺中國）

沈嶸另外通靈趙元同，發現他對這段婚姻感到無奈，懶得再討論，對梁靜茹不愛也不珍惜，覺得自己的行為可能有讓梁靜茹受到傷害，但是態度卻蠻不在乎，並不想要去理解梁靜茹的感受。

沈嶸建議找對象主要需看重對方接近「正緣」的特質（FB@沈嶸魔法命理學院）

沈嶸點出梁靜茹現在想要重新找新的另一半，對愛情仍抱有希望，情歌天后會重新出發，這次一定會忠於自己選擇愛情。沈嶸解釋緣分有分為「正緣」、「善緣」、「危機緣」、「糾纏緣」、「惡緣」、「無緣」等六種。「正緣」之下還有分「先天正緣」、「後天正緣」及「修成正緣」，所以要遇到正緣」也不是這麼容易。

沈嶸建議找對象把握三個原則，自在做自己、對方無條件支持自己的一切、兩人相處在一起沒有任何壓力，就會接近「正緣」的品質。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】