【花椒之味】孖賴雅妍宣傳新戲　鄭秀文無信心競逐明年金像影后

Sammi鄭秀文七月完成紅館演唱會後，放長假到歐洲旅行，叉足電返到香港繼續工作，為新戲《花椒之味》宣傳。呢日佢同賴雅妍作客香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》專訪，並接受主播馬梓軒（William）關於姊妹默契程度小挑戰。兩位無論戲裡戲外都默契十足，當雅妍即場清唱Sammi新歌時，Sammi更為對方和音。

鄭秀文賴雅妍接受馬梓軒專訪。

其實佢地並非第一次合作，十幾前雅妍曾經喺Sammi一首國語歌《未來》中擔任女主角。而呢次結片緣，雅妍為演好Sammi妹妹一角，搜羅好多Sammi嘅相片：「因為我希望拍攝時，兩人看起來更像姊妹，所以我經常把照片拿出來看，多看之後就覺得彼此好像好耐之前就已經認識嘅感覺！」呢套電影帶出寬恕及原諒家人嘅訊息，Sammi亦好認同呢個觀點：「當要面對一段崩壞或者看似撕裂咗嘅關係，彼此要懂得諒解，同埋有話好好說！以免將來唔喺埋一齊，或親人離開時令自己悔疚！」

新戲中，Sammi亦同好多老拍檔再合作，包括劉德華同任賢齊。Sammi表示拍攝過程充滿回憶，特別係見到華仔就諗起《瘦身男女》中嗰個肥仔同肥妹。

近年Sammi接落唔少具挑戰性嘅角色，對電影獎項會唔會更有信心？「咁多年都係輸嘅領悟！不過我覺得演好戲先係本質，同埋永遠都要讓自己進步，我反而介意自己有冇進步比較多！」Sammi更坦言無信心競逐明年金像影后：「我拍咗四套戲，暫時只係得一套公映，另外三套都未知放映時間！我覺得咁多年嚟，自己嘅電影路的確比唱歌崎嶇少少，不過唔重要嘅，只要一日有好角色，我都願意繼續努力！」