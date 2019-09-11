激似周慧敏！墨西哥玉女掌門人　超高顏值惹網民暴動：又似關之琳

「玉女掌門人」周慧敏上個月才在台北小巨蛋開演唱會，她那凍齡的美貌，完全看不出來已經邁入5字頭了啊！最近有網友發現了一位神似周慧敏的墨西哥人，並分享在批踢踢表特板，仔細一看某些角度還真的是有點像～

Eréndira Ibarra被台灣網民視為墨西哥版周慧敏。（IG@erendiritas）

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Eréndira Ibarra，來自墨西哥的女演員，今年33歲的她有著西方人的深邃面孔以及姣好的身材，同時有著渾厚磁性的性感嗓音，曾出演過多部電影及影集，像是廣受歡迎的《超感8人組》（Sense8）。不過有一點很奇妙的是，不知道為什麼有些照片看起來很年輕，有些看起來就有點年紀XD是不是帶小孩太累的關係哩？但不變的是都很美啦～另外鄉民們針對她的美貌也紛紛表示意見，有人覺得像周慧敏，有人覺得像楊謹華，還有人覺得像關之琳，這難道就是一個Ibarra各自表述嗎XD！「哦哦哦哦哦哦真的有像」、「超美！超感8～」、「本來想笑你標題，但點進來發現我錯了XD」、「比較像楊謹華」、「像關之琳」

Eréndira Ibarra身為一個孩子的媽，也時常會曬自己與孩子互動的畫面，實在非常有愛～讓人看了也洋溢著幸福感 <3。

而即使已為人母，年紀也隨著時間增長，但好身材還是沒有變，火辣辣的讓人不好意思一直盯著看啊～>o<

Eréndira Ibarra火辣身材亦是網民關注的焦點。（IG@erendiritas）

最後送給大家這個復古黑白的唯美照片，讓美艷的模樣深入你心～>///<

網民認為Eréndira Ibarra不止像周慧敏，亦有點像關之琳。（IG@erendiritas）

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