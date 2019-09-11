鄺潔楹住大埔獨立屋係隱藏富千金　擁跑馬地物業：投資係家人負責

鄺潔楹認有同屋企人一齊投資物業，但否認自己係「富千金」。(judy.kwong＠ig圖片)

因《3日2夜》而備受關注嘅鄺潔楹（Judy），近日除主持《香港美食一條街》，又被安排加入《愛•回家之開心速遞》，曝光率大增同時，近日有報道指鄺潔楹除與屋企人住大埔二千呎獨立屋之外，名下仲擁有跑馬地豪宅及一間投資公司，名副其實係小富婆。

報道出街後，鄺潔楹話屋企人最擔人係以後出街要唔要打扮得企理啲。「佢哋始終係圈外人，唔想太過被關注。」(judy.kwong＠ig圖片)

對於有關道導，鄺潔楹接受《香港01》訪問時透露內容並非百分百準確。「我係同屋企人一齊投資物業，因為佢哋好早已經灌輸投資概念俾我，但我真係唔係所謂嘅富千金或者小富婆，如果係我出入都有司機接送啦。」鄺潔楹表示自己一直以來都是腳踏實地工作，亦有按時俾家用父母，希望大家唔好因為報道而忽略了她的工作表現。對於報道中提到父母經營傢俬生意，鄺潔楹表示爸爸媽媽只係生意人，哥哥則從事金融業。「所以好多投資決定都係屋企人負責，自己叫做有啲積蓄，目標係31歲可以夠俾首期，完全唔需要靠屋企人嗰隻。雖然無真係去睇過樓盤，但有時經過地產鋪都會睇下，因為都要知道樓價嘛。」

鄺潔楹有意搬到將軍澳區，以方便拍劇。(judy.kwong＠ig圖片)

鄺潔楹目前與家人同住淺月灣的獨立屋，但最近由於拍劇關係，令她有意搬到將軍澳區，一來可以爭取更多睡眠時間，二來可以試下獨立。訪問中，鄺潔楹多次強調自己入行至今一直都非常努力工作，並謂自己只係來自「普通family」，似乎十分擔心被標籤為「富千金」。