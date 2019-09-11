Linkin Park已故主音Chester Bennington遺孀訂婚：繼續人生使命

美國搖滾樂隊Linkin Park已故主音Chester Bennington的遺孀Talinda Bennington（Talinda Ann Bentley）日前發文宣布與Michael F.訂婚的消息，開啟新的人生。

Talinda在文中表示，悲劇之後仍能找到愛情，「靈魂伴侶的死亡不意味着你也死去，我的家人、朋友，以及我的Linkin Park兄弟們都張開雙臂迎接他（Michael）進入家庭。我將繼續向Chester致敬，繼續我的人生使命，不會讓他白白離去。我想告訴所有自殺的倖存者，你可以重拾快樂，你可以在心中為不幸、快樂、幸福、悲傷以及愛留出空間。」文末，Talinda向所有人愛她、支持她的人致謝。

Talinda貼文宣布與Michael F.訂婚的消息。（Instagram@talinda320）

Chester與Talinda於2005年結婚，兩人育有三名子女。據外媒報道，Talinda的未婚夫Michael F.是洛杉磯的一名消防員，二人已於4月訂婚。

Chester與Talinda共育有三名子女，當中有一對孖胎。（Instagram@talinda320）

Chester Bennington於2017年7月在南加州的家中上吊自殺，享年41歲，當時消息震驚世界，不少圈中人士都紛紛貼文悼念。Chester的離開無疑對妻子與6名子女（包括與前妻的兒子、養子等）帶去嚴重的傷痛，如今Talinda能夠走出陰霾，開始新的生活，網友們也紛紛送上祝福。