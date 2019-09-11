劉佩玥慶生緋聞男友周志文企位洩「蜜」　胡定欣留言揭曖昧關係？

劉佩玥（Moon）日前為慶祝30歲生日大搞Party，一眾圈中好友為她慶生，當中緋聞男友周志文也有出席，從阿Moon在IG上傳的大合照所見，周志文站在最顯眼的「C位」，企正壽星女身後，地位似乎非一般，胡定欣更鬼馬留言：「可唔可以介紹一下你後面個位男性朋友？」定欣此舉似乎公然揭開二人關係！

緋聞男友周志文企正在劉佩玥身後，顯示非一般地位，引來胡定欣留言。（IG圖片／arryuu ）

定欣留言之後，見阿Moon沒有回覆，她繼續追問：「點解你唔答我？」阿Moon大耍太極說：「後面好多人喎，邊個呀？」無私顯見私，明顯避開定欣問題，定欣當然唔收貨，不過也沒有再問下去，只留下一個表示不滿的表情。有網友留言助攻：「有邊個唔知周生嘅地位？唔使介紹了」，在大家眼中，阿Moon和周志文的關係早已是公開的秘密。

定欣的留言暗示阿Moon與周志文關係非一般，阿Moon逃避回應問題的態度亦無私顯見私。（IG圖片／arryuu ）

有傳阿Moon與周志文2017年起撻著，兩年來二人多次拍拖被斷正，去年成班TVB同事開船P，阿Moon與周志文被拍到疑似在浮床上激吻，不過二人都一一否認，從來沒有承認過戀情。

定欣留言揭阿Moon和周志文關係？（IG圖片／arryuu）

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