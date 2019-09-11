【後生仔傾吓偈】睇腳傷被問房事　Kosa：個醫師話搞得多身體差

Kosa睇腳傷結果被「metoo」。（影片截圖）

最新一集《後生仔傾吓偈》以「被性騷擾的經歷」為題，不過負責分享嘅主力落喺一眾後生仔身上，麥明詩同馮盈盈大數時間都係做聽眾。不時喺IG大派福利圖嘅Kosa（羅詠怡），透露之前因腳傷而幫襯一位男醫師，或者係因為覆診時只得Kosa自己一個，於是呢位叔叔醫師開始問一啲同腳傷完全無關嘅問題，例如係「月事嚟咗未？」、「同男友房事o唔ok？」並解釋「都好關你身體事，因為搞得愈多身體愈差。」

平時節目中Kosa都算口齒伶俐，但遇上醫師叔叔時竟然就咁走人。（影片截圖）

問完Kosa房事，呢位叔叔醫師竟然開始分享自己嘅房事，並指自己「發發聲」。「臨走前，佢仲話自己好鍾意好小妹妹，叫我叫聲佢契爺。」叫契爺都仲未夠，呢位醫師叔叔就想乘機搭Kosa膊頭，好在佢避開咗，但醫師叔叔依然唔死心，竟然要求Kosa「咀啖先」。Kosa話由於當時實在太驚，所以即時推門走人。其後，Kosa男性友人去到醫館，或者係因為醫師叔叔怕被投訴，所以佢將Kosa嘅醫藥費全數退回。

6號被台灣叔叔按摩metoo佢話勁唔舒服。（影片截圖）

之後6號亦都分享一次佢喺台灣嘅metoo經歷，而對手亦都係按摩叔叔！「我泡完溫泉之後，有個阿叔返問我按唔按摩，仲話可以免費試一陣，佢本身係幫我接腳，點知按下按下就去咗大腿內側，之後我已經感覺到佢掂到我重要部位。我覺得好唔舒服，但個叔叔仲叫我『放鬆一點，舒服的時候就會跑出來』，我嗰下覺得自己係被性騷擾緊。」