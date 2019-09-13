郭書瑤演援交妹騷Quali　性感女僕Look示人：從影以來尺度最大！

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）擁有天使面孔和魔鬼身材，一直深受粉絲喜愛，亦曾經在《第50屆金馬獎》憑電影《志氣》（2013）奪得「最佳新演員獎」，演技備受肯定。瑤瑤主演的新片《傻傻愛你，傻傻愛我》於11月1日在台灣上映，劇組昨天（12/9）便在網上公開正式預告。

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電影中，飾演援交少女的瑤瑤與智障演員蔡佳宏在海邊意外邂逅，展開一段特別又溫暖的愛情故事。當然，瑤瑤亦有大騷本錢，在酒店上班的一幕中，便穿上了性感粉紅色女僕裝示人，她接受訪問時說：「這次演的角色比較特別，我也沒有想過尺度會這麼大。這是我戲劇人生以來尺度最大的一次。」

瑤瑤在戲中飾演援交少女，稱角色是從影以來尺度最大。（電影《傻傻愛你，傻傻愛我》劇照）

另外，瑤瑤又稱角色口沒遮攔，經常爆粗：「我平日能說出髒話的次數真的沒有那麼頻繁，還那麼多樣性。」不過原來一切都是導演藍正龍逼成：「導演一直說我表現的太文青，我出道以來都沒有被人這樣說過啊！我第一次演戲被嫌棄是因為太文青了，但我內心覺得導演是在誇獎我，是很特別的經驗。」

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