【關智斌演唱會】中秋夜處男紅館開騷　古巨基自告奮勇組團跳唱

中秋夜除咗係人月兩團圓嘅日子，亦係Kenny關智誕處男個人紅館演唱會首場，呢次個唱Kenny獲公司上下全力支持！古巨基係Kenny演唱會嘉賓之一，佢透露當睇到Kenny早前回應Steven事件短片中，講到原本即將實現夢想但突然破滅，基仔坦言睇到很揪心，第一時間同經理人霍汶希（Mani）講：「唔好唔搞呀！一個人都搞！有乜嘢我可以幫嘅我一定幫！」

關智斌首場個人紅館演唱會將於中秋夜舉行。（IG：@Kennyjr）

及後私下相約Kenny輔導鼓勵，到最終定案變成Kenny個人演唱會，基仔向Kenny提議：「合作環節不如我陪你變成一個組合唱跳啦！你係Kenny Kwan、我係Ku Kui Kei，咁多『K』我哋就叫『KK TEAM』啦！」

基仔力撐kenny開騷，仲自告奮勇落場一齊跳唱。

基仔更義務親自設計二人合作環節服飾。另外，雖然跳舞並非基仔強項，不過仍甘願「拋個身出嚟」為Kenny做「舞男」：「如果你需要快歌的話，我同你跳舞都得，雖然我跳舞唔叻，但我花多少少時間都可以跳唱快歌。」絕對係仆心仆命！

Kenny日前綵排時獲古巨基送上月餅打氣。（IG：@Kennyjr）

雖然基仔謙稱自己跳舞唔叻，但到排舞時，Kenny對着基仔大叫：「嘩！你呢個動作好難！」基仔就話：「等我教你啦。」經過基仔悉心教導，Kenny很快便學會。排舞尾聲，只見Kenny、基仔及一眾dancers在做掌上壓，問二人發生咩事，基仔笑着說：「我懶搞笑話過兩日嚟幫大家操練吓，佢哋就話：『好吖，做掌上壓吖！』其實我做唔到㗎。」