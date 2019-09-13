【早霸王】女聽眾霸氣宣示主權　森美：你係二奶？

今集《早霸王》有女聽眾打去想宣示主權，結果被森美笑係小三行為。

由森美、小儀同Marco主持嘅《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」環節，不時都會有聽眾打去表白或者道歉，甜言蜜語少不了，但今集嘅女聽眾，竟然甜到連森美都招架唔住，大叫「頂唔順」。女聽眾阿慧話想藉節目示愛，並謂：「想要同全世界宣布佢係我男人」，講到咁霸氣，結果竟然換來森美一句「如果你咁講得一個原因，你係二奶。」並笑言只有小三先會做出宣示主權嘅舉動。

女聽眾曾因為對方大男人而拒愛。

阿慧表示同男友相識多年，但由於之前喺談及感情問題時，對方話到明自己係大男人，而自己又屬於受軟唔受硬，所以從來都無諗過會喺埋一齊。兩年前佢生日，唔知係見到份禮物好感動定點，突然捉住我隻手話『係你架啦，我唔會架啦』」面對突然其來的表白，阿慧坦白係有一絲絲心動，但由於當時自己準備要去澳洲working holiday，加上「大男人」呢一點，令阿慧婉拒咗對方嘅好意。之不過，呢位喺阿慧口中「細心對長輩又好」嘅男子並無因而放棄，亦因為咁，最終打動咗阿慧。

女聽眾原來準備今日喺主題樂園同男友求婚！！

既然唔係道歉，又唔係暗戀表白，阿慧呢個case完全唔符合「你知道唔知道有人掛住你」條件，森美仲話「除非你求婚」。結果阿慧竟然話佢今日真係準備求婚，仲話想借《早霸王》向男友埋下伏線！連求婚都埋，森美即時打比阿慧男友阿榮，電話接通，阿慧表示：「因為你知道由細到大最鍾意Beauty and the Beast，所以成日講笑話我係beauty再強迫你係野獸，但其實係你令我由beast變成公主，令我每日都感到到被捧在手心裡、被滿滿的愛包圍……」感受到濃濃的愛意，連森美都大叫「死啦我頂唔順，佢句句我都毛管戙。」

