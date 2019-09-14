林志玲AKIRA疑因網民抵制　消失央視中秋晚會　女方大方回應傳言

林志玲今年6月宣告嫁給日本男星「放浪兄弟」AKIRA，兩人婚後生活低調，也未曾公開合體露面，日前央視公開中秋晚會陣容，赫見林志玲、AKIRA將首度合體出席，卻遭許多大陸網友呼籲抵制，而13日當天所釋出的最新節目表演名單中，這對夫妻的名字已經消失，稍晚林志玲也透過經紀人證實有「突發狀況」，所以確定不出席。

林志玲透過經紀人寶玟表示：「因為個人一點小小的突發狀況，很可惜沒有辦法與大家在舞台上見面。非常非常感謝能有這個機會，我們一定會把這份愛轉化成更溫暖的力量，在下一次的舞台上傳遞快樂和滿滿的正能量給大家。」最後也祝賀所有人中秋節快樂，態度相當大方，除此之外並未多說。

林志玲外型美麗，又充滿才華，時常獲邀參加央視晚會，這次原定與日本丈夫AKIRA共同出席今年的中秋晚會，意外引起眾多大陸網友反彈，「抵制日本人上中秋晚會」、「拒絕日本人進中華民族傳統節日」、「日本人你們也要請，傻了嗎」，甚至揚言抵制林志玲上中秋晚會，最終林志玲決定不出席晚會，讓外界不免懷疑，可能是呼應網友的抵制行動。

AKIRA曾於8月底在微博上宣布：「9月初將有一個重大發表，敬請期待！」不過迄今仍無消息，而他將在10月10、11日出席高雄電影節「2019放浪新世代音樂短片輯」座談活動，屆時他的一舉一動都會成為焦點。

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