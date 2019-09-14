「ET姐妹」台灣合體！　CLC Elkie莊錠欣秘密遊台陪TWICE子瑜過節

韓國正值中秋節年假，早前TWICE子瑜已出發回到台南與家人過節，都有不少粉絲及路人在街上捕捉到她，羨慕死一班海外粉絲。昨天（13日）更有粉絲發現CLC Elkie莊錠欣，原來亦秘密抵達台灣陪子瑜過節，再一次認證「ET姐妹」的好感情。

昨天有大量粉絲在子瑜媽媽於台南經營的咖啡店偶遇子瑜本人，令大家非常驚喜外，她更親切地為粉絲簽名。而子瑜一行人中，粉絲更驚見CLC香港成員Elkie亦有同行，大家沒想到Elkie竟秘密來到台灣陪子瑜過中秋，認真老友鬼鬼。子瑜和Elkie抵達咖啡店時都沒有戴上帽子或口罩，打扮輕鬆的兩人更在拍照區，拿起道具讓粉絲任影唔嬲。

Elkie與子瑜一同現身咖啡店，令粉絲非常驚喜！（IG/@michaeng_068_）

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除了到訪子瑜媽媽的咖啡店外，亦有粉絲拍到二人一同到訪夜市，在遊戲攤位前停下腳步的畫面。正值CLC打歌期的Elkie都不放過短暫的休息時間，反而飛到台灣陪子瑜過節，可見兩人真是情同好姐妹！有眼利的粉絲更發現，最近開始嘗試當Vlogger的Elkie一直手持小型攝錄機，未知是否打算之後向粉絲公開「ET姐妹」在台灣的花絮呢？

子瑜在夜市遇到粉絲時，大方擺出V字手勢拍照。（IG/@alice721010）

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