方力申退役15年後再參賽得第三名兼受傷：對眼咁又游成咁雙重打擊

方力申係出名嘅飛魚王子。（IG：@alexfongliksun ）

職業運動員體能需求極高，佢哋嘅職業生涯年期相對較短。方力申當年係有名嘅飛魚王子，曾經為香港贏得唔少獎項，退役後加入娛樂圈發展。去年重投泳壇開設游泳學校，更準備為慈善參加11月嘅環島泳﹗呢日佢參加退役15年後首個游泳比賽，點知搞到要入院治療，令佢大受打擊。

退役15年後的首個比賽，小方得到20-39歲組別第3名。（IG：@alexfongliksun ）

小方14號參加一項5公里泳賽，由赤柱碼頭游到淺水灣，最終得到該組別第三名。點知賽後小方於醫院拍片，原來佢雙眼疑似受感染，非常紅腫連眼都擘唔大，佢話：「臨到最後衝線時，拎起泳鏡過頭時可能有嘢入咗眼，上水後就好腫不停流眼水……醫生話微絲血管腫得好利害。今日好倒楣，游水時狀態唔好，中間撞到石頭，對腳撞到石頭損損地不過唔係好嚴重，嘔完對我有一重打擊，對眼咁又游成咁雙重打擊，信心要有實力先可以提升，宜家時日無多我都唔知可以做啲咩提升啦，唉。」

除咗雙眼紅腫不停流淚，小方嘅手腳都被石頭整損。（影片截圖）

離開醫院返到屋企後，小方再留言報平安：「（報告一下，我的眼睛仍然腫腫紅紅痛痛的，但沒有之前那麼嚴重。）今朝參加的比賽，是我退役15年後的首個比賽，亦是我人生首個Open water 渡海泳的比賽。講真，我從來沒想過我會再比賽，結果，我在20-39歲組別中得第三（有冇差咁遠呀，我19年前20歲的時候去奧運㗎，今日嘅我只係去奧運站咋）不過名次其實不是問題，問題是我今日游得不好，5公里的比賽，我沒有一段距離是在狀態的，我更撞到石頭擦傷，又游歪了綫路差些錯過終點。總結：熱身不足，經驗不足，訓練不足，實力不足等等。我會谷底反彈的，等我，晩安。」