【牛下女高音】黃心穎潛水5個月終蒲頭　回應劇集重出生天：感恩

劇集《牛下女高音》嘅命運真係峰迴路轉。（資料圖片）

今年4月黃心穎同許志安於車廂親密片段曝光後，令二人事業隨即冰封，由片段曝光後，黃心穎只喺IG上載一篇道歉聲明，未有露過面。「小三」形象直線插水，令幾套擔正嘅劇集受連累要抽起入雪櫃。最近《牛下女高音》終於被解封，並定於10月7日出街，到底女主角會唔會現身成為焦點，呢日心穎亦終於首度回應。

劇中男女主角黃心穎張振朗。（資料圖片）

拍攝完成後遇上「安心事件」，另一重頭劇《法證先鋒4》決定易角重拍，而《牛下女高音》則決定原裝入雪櫃。估唔到事隔幾個月形勢逆轉，再由「倉底貨」變成台慶劇，監製黃偉聲更明言黃心穎戲份一刀不剪。原本傳出TVB唔打算俾心穎出席任何宣傳活動，但希望佢做一個道歉專訪，但遲遲未聯絡得上身在外地嘅心穎。

黃心穎有份演出並已拍好嘅《法證先鋒IV》、《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》仲係播出無期，《牛下女高音》呢次可算係試水溫之作。（資料圖片）

就此事有傳媒向《牛下女高音》監製黃偉聲查詢，佢表示知道劇集終於播出有期後，有收到心穎短訊，佢表示：「感恩眾中佬、King Sir（鍾景輝）及其他演員的努力沒有白費，並祝福大家！」但未有透露會唔會返香港。