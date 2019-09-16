狄以達跳舞學校發生小火災　仿市民以MEMO遮蔽熏黑地方

狄以達早已同跳舞畫上等號（IG：@di2da）

意外就係意料之外，有事一不留神分分鐘會釀成災難﹗狄以達除咗幕前工作外，最近忙於打理第三間跳舞學校，事事親力親為，由教班同裝修都親自出馬。呢日佢喺IG分享校內相片，居然係出意外發生小火災，牆上更被熏黑一大片，嚇壞唔少朋友。

學校一支網購光管燒毀，令牆上熏黑一片。（IG：@di2da）

狄以達喺IG上載多張照片，見到相入面跳舞學校其中一道牆大面積被熏黑，另一張相就影住燒毀嘅光管，佢留言話：「意外火災，不用擔心，人冇事，網上買的光管爆開咗，其他冇事。 #應該唔係網上問題 #係我哋唔好 #發現呢個問題 #不會爆炸的 #盡快清場 #親自河蟹」

狄以達親力親為清理現場。（IG：@di2da）

由於清理需時，狄以達忽發其想自製連儂牆，用大量MEMO貼喺熏黑牆上作裝飾（IG：@di2da）

佢亦坐言起行，親自清理意外現場，不過由於清理需時，狄以達忽發其想自製連儂牆，用大量MEMO貼喺熏黑牆上作裝飾。經點算後損毀未算嚴重，狄易達留言話：「我好運iMAC PRO無事，吉他無事，大部份都無燒壞，只有這對用了十年的 studio monitor燒掉了一些線。它不昂貴，但它陪伴著我成長，一切由上環的NOVASONIC開始，在那裡我才真正學習音樂。」