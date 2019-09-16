44歲黃𨥈瑩轉投美容界罕有露面　傳為古天樂半退出娛樂圈

黃𨥈瑩雖已淡出娛樂圈，但仍不時與昔日好友見面。

42歲嘅陳伶俐改嫁後，獲老公打本做生意，除開畫廊外，近年仲進軍飲食業，日前佢趁住中秋節，相約好友車婉婉、利嘉兒等人賀團圓，同場仲有古天樂入行後唯一承認過的女友、久未露面的黃𨥈瑩。陳伶俐除表示「圓滿的飯局」外，又指「紀瑩至愛的花膠鵝掌煲」、「婉婉係我娘娘 #一世都係娘娘」。



黃𨥈瑩當年第一次拍劇就同古天樂擦出愛火花，之後更因愛情而半放棄事業。

現年44歲的黃𨥈瑩於1994年參選香港小姐，獲頒最上鏡小姐獎項，入行後首部劇集就是《餐餐有宋家》。她與古天樂因劇集而擦出愛火花，二人拍拖期間，古天樂被曝出曾有過案底的事，令他的事業大受打擊，當時黃紀瑩沒有離棄他，一直在身邊給予支持。無奈二人最終在拍拖7年後分手收場，據知二人分手乃思想步伐有落差。

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44歲嘅黃𨥈瑩現已轉職美容行業。

由於拍拖期間，黃𨥈瑩近乎半退出娛樂圈狀態，所以有傳二人分手後，重情的古天樂仍然給予對方生活費，而他亦曾公開表示過：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃紀瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」自2011年約滿無綫後，黃𨥈瑩已淡出娛樂圈，但仍與圈中好友不時聚會，另外，有指她已轉職美容行業。