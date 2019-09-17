舒淇為控制身材去到盡　網友大讚自制能力強：非常嚴格

女明星為了保持好身材往往都會有自己一套方法，就好似張天愛的「意念減肥法」（別人吃東西只要忍夠兩分鐘當自己吃了）﹑吳謹言的「631飲食法」（指全日的飲食份量分為10等份，早上食6成、中午食3成、晚上則進食全日飲食份量的1成）等，幾乎都有成效使她們達到所要的要求。

張天愛﹑吳謹言有自己一套減肥法。（微博圖片﹑視覺中國）

近日女神舒淇亦都公開自己一套管理身材的方法，在接受內地媒體節目《非常道》時表示會以「看圖假食」的方法減肥，讓自己在意志上就代表食了的意思，她這一套方法令不少網友驚訝連連，非常佩服她這個舉動，引起廣大討論。

舒淇的「看圖假食」令不少人嘩然。（節目《非常道》畫面）

在節目中舒淇認為「想吃不能吃就是好大壓力」，她明白到這一種壓力是女明星必須經歷，為了一個「靚」字便要忍耐，她非常無奈地坦言：「其實我覺得我已經混了那麼久，我為什麼還要保持瘦呢？但是胖一點穿衣服就真的很不好看。」主持人亦非常好奇地想知道她是如何控制飲食，原來在抵抗不住誘惑的時候，她會選擇以「看圖假食」來達到心靈上的安慰：「我如果放假就真吃的，但如果我現在在工作或長期要工作，就真的就放一張照片在那裡看着它。至少我可以看到，或者可能聞一口不小心還可以嘗一下，但就是得控制。」果真為了減肥可以去到好盡。

不少網友得知後都好佩服她，讚許她自制能力非常強，相信這一個方法不是一般人能做到，大家紛紛留言：「厲害了」﹑「佩服啊」﹑「女神非常嚴格」……想到這個「看圖假食」的畫面就覺得好殘忍。

舒淇有咁好身材，原來都是靠「看圖假食」。（視覺中國）

事實上舒淇除了「看圖假食」之外，其實她都有配合做運動控制身材的：「運動如果去健身房就是完成任務，但如果說打羽毛球就是一種遊戲，就是跟朋友在一起聚。小時候你可以去舞廳跳舞解悶什麼的，可是現在就是年紀的問題了，你就不能一天到晚去跟小朋友混在一起，所以就只能在運動場上跟自己的朋友在那裏玩，或者是在家裏玩。但是在家裏玩又不好玩，然後運動的時候就例如打羽毛球的時候，你可以分兩兩四四這樣子很好玩的。」言語間就是健身會全力以赴，但打羽毛球就只是放輕鬆當娛樂，連運動都分得如此清楚，看來舒淇是一位非常有規律的女神。