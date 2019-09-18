吳綺莉微博發文講逃犯條例　網民指借機鬧吳卓林

吳綺莉昨天（18日）在微博發布了一段關於最近幾個月香港發生反《逃犯（修訂）條例》運動的感受，其中有幾句她暗諷強子都是聽老外的說話：「在這個漁港長大，父母永遠都是父母，沒有一個完美的，他們的錯，我們自己改。」然後再加多一句：「 管老外什麼事！」不過大家都知道其實吳綺莉的女兒老婆是老外，所以更懷疑是雙重指罵。

有網民指由於吳綺莉的文卓沒有太多標點符號，所以自行幫她加標點符號，這樣令更多人懂她想說的話。（微博截圖）

她在文章暗指現在的示威活動其實是由老外推動，呼籲其他國家不應該插手現在香港發生的事情，「今天心情不好就去學校開槍把你們都殺了（國外很多校園槍殺事件），家裏（香港）出了事關其他人什麼事？是不是應該是我們自己解決做好？在管別人前把自己管好。」

網民都好認同吳綺莉所說嘅事。（微博截圖）

不過有精明的網友想到吳綺莉的媳婦其實便是外國人，有人猜測其實這段文章其實在跟自己的媳婦說，因為吳綺莉不喜歡她女兒的結婚對象是眾所週知的事。有網友給了一句良心建議：「孩子有自己的想法跟選擇，做父母也左右不了，既然也改變不了，那就過好自己的生活，孩子的人生是人生自己的人生也是，過好自己的每一天也很重要。」