泰國最美變性人Poyd進化史　由男孩變女神再撞樣Angelababy

有泰國「最美變性人」之稱的Poyd現年32歲，她在17歲時做手術變性成為女人，在19歲時就在Miss Tiffany's Universe（亦被稱泰國變性人選美大賽）得到冠軍，其後慢慢開始活躍於演藝圈。她的五官精緻，氣質清純甜美，而且身材纖瘦，穿搭散發的氣質也被外界譽為比女人更女人。初期被網民認識時，曾被指似台灣女星曾愷玹和韓團少女時代成員允兒（又譯︰潤娥），近日有網民指她的樣子更撞樣Angelababy（楊穎）。

Poyd近期被指似Angelababy。（Instagram@poydtreechada）

Poyd的美貌令她得到越來越多的關注，其實一出生是男兒身的Poyd，當時已經長相清秀，她在後來曾接受過訪問指自己很小的時候已經想成為女人，於是17歲時，好完成了變性手術，她也說過感覺好多了，像換了一個人似的。手術的過程痛苦，不過一切她也認為是值得的。

Poyd（左）之前被指似台灣女星曾愷玹（右）。（Instagram@poydtreechada／視覺中國）

Poyd小時候已是五官靖正。（網上圖片）

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後來Poyd漸漸有了名氣，在2013年的電影《掃毒》中演張家輝的太太，雖然戲份並不多，但她是變性人的身份和美貌就得到了更多人關注和認識，更被網民指似台灣女星﹑《不能說的秘密》女配角曾愷玹，包括外表和清純的氣質，也指跟允兒相似。Poyd在社交平台也很活躍，常常跟網民分享動態和靚相，近日就有網民指她撞樣Angelababy，質疑她微調了樣子。不過，其實Poyd在多年前接受傳媒訪問時，否認過整容，樣子是全天然。

Poyd（右）齊瀏海似唔似Angelababy（左）？（Instagram@angelababyct／Instagram@poydtreechada）

Angelababy出名是靚女一名。（微博圖片@angelababy）

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