木村光希亮相《VOGUE》派對　造型遭網友笑爆：日版Nicki Minaj？

日本「最強星二代」木村光希（Kōki）自去年以模特兒身份出道後，便在時尚圈風生水起，成為各大品牌的寵兒，短短一年多已紅遍全球，可謂潛力無限。

頂著爸爸木村拓哉以及媽媽工藤靜香的光環，木村光希的一舉一動自然備受矚目，每次出席活動的裝扮總會成為熱話。

日前，日版《VOGUE》舉辦20周年Party，木村光希、超模Irina Shayk、Vittoria Ceretti、Stella Maxwell以及荷里活印度女星Priyanka Chopra都有亮相。木村光希以連身裙現身，上半身以肉粉色綢緞貼身胸衣呈現，酥胸半露，下半身則是糖果色拼接的蓬蓬裙擺，手拎Alexander Wang x BVLGARI的白色手袋，整體造型雖然不太驚艷，但尚算有些小公主的感覺。

然而最大的敗筆在於她的妝容，兩條又粗又黑的貓眼眼線原本應該充滿魅惑，女人味與氣勢兼備，不過，在木村光希的臉上卻相當違和，實在用力過猛。因為她五官並不算棱角分明，風格又比較清純，這樣的眼線令只有16歲的她看起來至少「老了」10歲，加上她披散著一頭黑色長髮，與妝容不配搭之餘，整個造型看起來相當俗氣，完全抹走她清秀純潔的氣質，拍照時更幾乎全程駝背，體態也不太好，同昔日散發的青春活潑少女感相差甚遠。

木村光希出席日版《VOGUE》20周年Party的造型遭網友瘋狂吐槽。（VCG）

望望下，木村光希今次這個Look真的與美國饒舌女歌手Nicki Minaj相似！又粗又黑的貓眼眼線可謂是Minaj的標誌。（Instagram@nickiminaj）

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勁飄忽！ 木村光希Styling時好時壞

其實木村光希不是第一次「出事」，儘管她風格多變，但造型總是時好時壞，好似去年為Jean-Paul Goude拍攝的宣傳片中，她頂著一頭誇張的黑色羽毛造型也令人相當詫異；今年為CHANEL拍攝的短片，粗糙的妝容也令人歎息，還有不少雜誌封面也被網友吐槽「老氣」，似乎尚未找到一個適合自己的定位。不過後生可畏，相信經過歷練與摸索，木村光希能找到屬於自己的風格。

Jean-Paul Goude宣傳片。（視頻截圖）

CHANEL短片。（視頻截圖）

木村光希比較適合這類淡雅的造型。（Instagram@koki）